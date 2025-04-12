Барселона удержала инфарктную победу над Леганесом – оторваться от Реала позволил автогол
Барселона в рамках 32-го тура Ла Лиги 2024/25 победила Леганес (1:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Первый тайм откровенно разочаровал фанов Барселоны, ведь опасных моментов было совсем мало. Первый из них вообще создал Леганес – и какой! Раба обошел Мартинеса на фланге и прострелил в центр штрафной, а Альтимира замыкал без сопротивления. От пропущенного гола спас Щенсны!
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The Tek wall! ?#LaLigaHighlights pic.twitter.com/IQA9dEljFE- FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 апреля, 2025
Ответ "блаугранас" прилетел аж на 22-й минуте, когда Ямаль пяткой сбросил мяч на Кунде. Фулбек прошел защитника на краю штрафной и нанес удар с правой, а мяч рикошетом полетел в противоход Дмитровичу – впрочем, сербский голкипер успел сложиться, достав сферу из девятки!
SO close ?#LaLigaHighlights pic.twitter.com/QwpHYQOQeS- FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 апреля, 2025
Кроме этого, в актив каталонцев можно занести только разрезной пас на 31-й минуте, после которого Ямаль ворвался на левую половину штрафной площадки. Ламин пробивал низом под ближнюю стойку, однако мяч попал в сетку только с внешней стороны. Вот и вся острота со стороны гостей.
Леганес же организовал еще две убийственные возможности. Так, Диоманде на 43-й минуте разогнал контратаку с передачей на ход Раби, а тот отклеился от Кунде и вколотил с линии штрафной. Сфера прошла рядом с левой девяткой!
? ¡Qué poco faltó para el gol de Raba!#LeganésBarça | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/quYmXVM1qS- КД Леганес (@CDLeganes) 12 апреля, 2025
В компенсированное же время мадридцы выскочили в контрвыпад с прострелом под удар Раби. Нападающий вырывался один на один со Щенсны и выводить Леганес вперед – вот только Рафинья в последний момент вернулся в штрафную и бросился в подкат, срезав передачу. Атака захлебнулась.
INCREDIBLE FROM RAPHINHA ?#LaLigaHighlights pic.twitter.com/Hr6oXrbZGV- FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 апреля, 2025
Хозяева выглядели острее Барселоны, поэтому пропущенный через две минуты после перерыва гол стал максимально обидным. Тем более, что его забил свой футболист. Рафинья прорвался по правому флангу и покатил под замыкание Левандовски, а Саенс в попытке выбить мяч срезал его в собственные ворота. 0:1!
Каталонцам удалось выбить Леганес из колеи, но минимальная победа благодаря автоголу не входила в планы гостей. В следующие 20 минут Барса провела ряд классных моментов. Особенно эффектный шанс отличиться упустил Фермин Лопес, который переиграл в штрафной трех защитников, вырвавшись на рандеву с Дмитровичем – вот только попасть в ворота с шести метров ему не удалось!
?????́? ??́??? ????́?. ? #LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/BK5LiWJO4A- ЛАЛИГА (@LaLiga) 12 апреля, 2025
На 63-й же минуте 100-й гол за Барселону мог провести Левандовски, который перепрыгнул двух оппонентов и замкнул подачу Рафиньи. Мяч по высокой дуге полетел на дальнюю стойку, но прошел рядом с ней. Еще через шесть минут Ямаль вышел на свидание с Дмитровичем под нулевым углом – серб парировал его удар.
К этому времени Леганес успел оправиться, начав огрызаться своими моментами. Так, уже на 70-й минуте мадридцы забили гол усилиями Рабы, которому удалось замкнуть навес от Альтимиры, однако практически сразу лайнсмен поднял флажок.
Фантастический шанс сравнять счет на 76-й минуте имел Диего Гарсия, который откликнулся на заброс из глубины и замкнул в падении. Центрбеки вообще его не контролировали, поэтому нападающий мог забивать первым же касанием после выхода на поле – впрочем, сфера предательски прокатилась рядом с каркасом!
Барса огрызнулась контрвыпадом с навесом Ямаля, который подрезали на дальнюю штангу. Свежий Торрес мог наказывать выстрелом с минимального расстояния, но Дмитрович спас "пепинерос". На 81-й же минуте Саенс едва не оформил второй автогол после кросса Рафиньи – повезло, что мяч прошел мимо ворот.
И все же последний момент в этой встрече создали хозяева. Свежий Мунир на 2-й компенсированной получил заброс из глубины и убегал один на один со Шенсны. Вариантов для завершения было множество, но неожиданно сзади прилетел подкат от Иньиго Мартинеса – точно в мяч! Идеальное спасение!
В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Барселоны. Каталонцы оторвались от Реала на семь зачетных баллов ("сливочные" свой матч проведут завтра). Леганес остается в двух очках от подъема из зоны вылета.
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