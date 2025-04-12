Первый тайм откровенно разочаровал фанов Барселоны, ведь опасных моментов было совсем мало. Первый из них вообще создал Леганес – и какой! Раба обошел Мартинеса на фланге и прострелил в центр штрафной, а Альтимира замыкал без сопротивления. От пропущенного гола спас Щенсны!

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Ответ "блаугранас" прилетел аж на 22-й минуте, когда Ямаль пяткой сбросил мяч на Кунде. Фулбек прошел защитника на краю штрафной и нанес удар с правой, а мяч рикошетом полетел в противоход Дмитровичу – впрочем, сербский голкипер успел сложиться, достав сферу из девятки!

Кроме этого, в актив каталонцев можно занести только разрезной пас на 31-й минуте, после которого Ямаль ворвался на левую половину штрафной площадки. Ламин пробивал низом под ближнюю стойку, однако мяч попал в сетку только с внешней стороны. Вот и вся острота со стороны гостей.

Леганес же организовал еще две убийственные возможности. Так, Диоманде на 43-й минуте разогнал контратаку с передачей на ход Раби, а тот отклеился от Кунде и вколотил с линии штрафной. Сфера прошла рядом с левой девяткой!

В компенсированное же время мадридцы выскочили в контрвыпад с прострелом под удар Раби. Нападающий вырывался один на один со Щенсны и выводить Леганес вперед – вот только Рафинья в последний момент вернулся в штрафную и бросился в подкат, срезав передачу. Атака захлебнулась.

Хозяева выглядели острее Барселоны, поэтому пропущенный через две минуты после перерыва гол стал максимально обидным. Тем более, что его забил свой футболист. Рафинья прорвался по правому флангу и покатил под замыкание Левандовски, а Саенс в попытке выбить мяч срезал его в собственные ворота. 0:1!

Каталонцам удалось выбить Леганес из колеи, но минимальная победа благодаря автоголу не входила в планы гостей. В следующие 20 минут Барса провела ряд классных моментов. Особенно эффектный шанс отличиться упустил Фермин Лопес, который переиграл в штрафной трех защитников, вырвавшись на рандеву с Дмитровичем – вот только попасть в ворота с шести метров ему не удалось!

На 63-й же минуте 100-й гол за Барселону мог провести Левандовски, который перепрыгнул двух оппонентов и замкнул подачу Рафиньи. Мяч по высокой дуге полетел на дальнюю стойку, но прошел рядом с ней. Еще через шесть минут Ямаль вышел на свидание с Дмитровичем под нулевым углом – серб парировал его удар.

К этому времени Леганес успел оправиться, начав огрызаться своими моментами. Так, уже на 70-й минуте мадридцы забили гол усилиями Рабы, которому удалось замкнуть навес от Альтимиры, однако практически сразу лайнсмен поднял флажок.

Фантастический шанс сравнять счет на 76-й минуте имел Диего Гарсия, который откликнулся на заброс из глубины и замкнул в падении. Центрбеки вообще его не контролировали, поэтому нападающий мог забивать первым же касанием после выхода на поле – впрочем, сфера предательски прокатилась рядом с каркасом!

Барса огрызнулась контрвыпадом с навесом Ямаля, который подрезали на дальнюю штангу. Свежий Торрес мог наказывать выстрелом с минимального расстояния, но Дмитрович спас "пепинерос". На 81-й же минуте Саенс едва не оформил второй автогол после кросса Рафиньи – повезло, что мяч прошел мимо ворот.

И все же последний момент в этой встрече создали хозяева. Свежий Мунир на 2-й компенсированной получил заброс из глубины и убегал один на один со Шенсны. Вариантов для завершения было множество, но неожиданно сзади прилетел подкат от Иньиго Мартинеса – точно в мяч! Идеальное спасение!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Барселоны. Каталонцы оторвались от Реала на семь зачетных баллов ("сливочные" свой матч проведут завтра). Леганес остается в двух очках от подъема из зоны вылета.

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