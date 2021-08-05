Фактически аргентинец не был игроком каталонцев от 30 июня, когда завершился его контракт. Однако ни у кого не было сомнений, что сторонам удастся договориться о продолжении сотрудничества.

Месси больше не будет играть за Барселону – официальное заявление каталонского клуба

Сегодня Барселона сообщила, что соглашение было достигнуто, но зарегистрировать контракт не позволяют финансовые правила Ла Лиги. Поэтому, Месси вынужден искать себе новый клуб, что уже подтвердили каталонцы.

Между тем пресс-служба "сине-гранатовых" уже убрала профиль аргентинца с официального сайта, хотя с тех пор как Месси стал свободным агентом, этого не делали.

К слову, Лео всю профессиональную карьеру провел в столице Каталонии. Месси дебютировал за первую команду Барселоны в октябре 2004-го. С тех пор форвард вместе с "сине-гранатовыми" выиграл 35 трофеев, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов.

Може сісти у в’язницю – чому Мессі не продовжив контракт з Барселоною