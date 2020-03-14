Барселона убедила тер Штегена продлить контракт

Похоже, вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген продолжит защищать цвета Барселоны.

Барселона находится на завершающей стадии переговоров с представителями тер Штегена о продлении контракта, сообщает Mundo Deportivo.

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Из-за финансовых аппетитов немецкого голкипера стороны долго не могли найти общий язык, а именно – Марк-Андре хотел получать 15 млн евро в год, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком каталонского клуба после Лионеля Месси.

Напомним, тер Штеген присоединился к Барсе в 2014 году, перейдя из Боруссии М за 12 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги немец провел 26 матчей, в которых пропустил 20 голов.

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