Барселона U-19 – Динамо U-19: стартовые составы на матч юношеской лиги УЕФА
Барселона U-19 в рамках 3-го тура группового этапа ЛЧ принимает Динамо U-19. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Барселона U-19 – Динамо U-19 начнётся в 15:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO".
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Стартовые составы
Барселона U-19: Рафус – Хуанола, Альмейда, Риад, Валье – Гарридо, Касадо, Сола – Акомач, Барбера, Фуэнтас
Запасные: Ноно, Касас, Аластвей, Альба, Серда, Гайлани, Луцци
Динамо: U-19: Нещерет – Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко – Бражко – Волошин, Царенко, Яцык, Диалло – Попов
Запасные: Игнатенко, Скрипник, Горбач, Филатов, Мельниченко, Малыш, Слесар
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