"Я думаю, что в конце концов было очень важно победить сегодня. Я очень хотел снова быть на поле и делать то, что мне больше всего нравится.

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Поскольку у Динамо было довольно много шансов – мы должны улучшить игру у своих ворот. Мы начали очень хорошо, с хорошими шансами, которыми обязаны были воспользоваться.

Поскольку нам забили – мы сыграли не лучшим образом. Мы стали больше нервничать после этого гола. В первом тайме мы играли хорошо. Во втором – у нас было время, в течение которого мы доминировали, но впоследствии мы потеряли контроль и много страдали из-за этого.

Важно, что мы сегодня победили и я вернулся на поле. Я очень рад за команду и что мы на вершине", – цитирует тер Штегена издание Marca.

Напомним, Барселона на своем поле в матче 3-го тура Лиги чемпионов не без проблем одолела Динамо 2:1 и, набрав 9 очков, лидирует в турнирной таблице группы Н. Динамо с 1 пунктом идет третьим.

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