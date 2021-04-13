Барселона стремится продлить контракты с двумя игроками – первые переговоры завершились ничем
Каталонский клуб уже начал работу для сохранения Серхи Роберто и Оскара Мингесы.
Барселона настроена на продолжение сотрудничества с Серхи Роберто и Оскаром Мингесой и уже сделала первые шаги в этом направлении, сообщает Mundo Deportivo.
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Руководство "блаугранас" встретилось с агентами игроков, но по результатам первых переговоров не достигла никаких договоренностей. Соглашение Серхи Роберто с клубом заканчивается в 2022 году, но стороны пока не разговаривали о финансовых аспектах. Барса только предложила пролонгировать контракт еще на один год.
Сотрудничество с Оскаром Мингесой хотят сделать более четким. Сейчас его соглашение действует до 2023-го, но в нем есть пункт, согласно которому он может уйти из коллектива этим летом за компенсацию в 500 тысяч евро. Смотря на то, что 21-летний защитник стал одним из ведущих исполнителей, контракт тоже хотят пересмотреть.
К слову, в кампании 2020/21 Серхи Роберто сыграл 13 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. Оскар Мингеса принял участие в 33 поединках (2 гола и столько же результативных передач).
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