Барселона настроена на продолжение сотрудничества с Серхи Роберто и Оскаром Мингесой и уже сделала первые шаги в этом направлении, сообщает Mundo Deportivo.

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Руководство "блаугранас" встретилось с агентами игроков, но по результатам первых переговоров не достигла никаких договоренностей. Соглашение Серхи Роберто с клубом заканчивается в 2022 году, но стороны пока не разговаривали о финансовых аспектах. Барса только предложила пролонгировать контракт еще на один год.

Сотрудничество с Оскаром Мингесой хотят сделать более четким. Сейчас его соглашение действует до 2023-го, но в нем есть пункт, согласно которому он может уйти из коллектива этим летом за компенсацию в 500 тысяч евро. Смотря на то, что 21-летний защитник стал одним из ведущих исполнителей, контракт тоже хотят пересмотреть.

К слову, в кампании 2020/21 Серхи Роберто сыграл 13 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. Оскар Мингеса принял участие в 33 поединках (2 гола и столько же результативных передач).

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