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Барселона стремится покорить американский рынок необычной формой в стиле НФЛ

21:27 107 Читати українською
Барселона стремится покорить американский рынок необычной формой в стиле НФЛ
Барселона / AFP

В сети на выходных стартовали продажи лимитированной серии футболок испанской Барселоны, выполненных в стиле североамериканской Национальной футбольной лиги.

Американский производитель спортивной экипировки Nike вслед за лондонскими Челси и Тоттенхэмом представил форму испанской Барселоны в стиле лиги по американскому футболу. Об этом сообщает Footy Headlines.

В сети появился возможный комплект выездной формы Барселоны сезона 2019/20

Компании удалось совместить классические цвета "блаугранас" с силуэтом футболок для американского футбола. Она синяя с четырьмя красными полосами спереди и сзади, а также однотонными рукавами.

Для ограниченного тиража выбрали имя Филиппе Коутиньо. Фамилия бразильца указана на спине, а его "семерка" появляется впереди, на левом плече и на спине. Клубный герб и фирменный знак Nike решили разместить на левом рукаве.

Примечательно, что воротничок футболки – желто-красный, а значит был вдохновлен каталонским флагом. Стоимость необычной футболки Барсы – 150 долларов.

Теги
Испания Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Барселона Барселона Футбольная форма
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