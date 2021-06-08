Барселона нацелилась на нападающего Манчестер Сити Рахима Стерлинга, сообщает журналист Маттео Моретто в Twitter.

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Из-зи сложногофинансового положения каталонцы не смогут заплатить соответствующую цену за звезду АПЛ, поэтому в потенциальную сделку будут включены несколько игроков из обоймы Кумана. Действующий контракт Рахима с Сити рассчитан до лета 2023-го, а портал transfermarkt оценивает футболиста в 90 млн евро.

По информации СМИ, Стерлинг не в восторге от своего состояния дел в Манчестере и тоже рассматривает возможные изменения клуба.

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