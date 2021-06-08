Барселона стремится подписать Стерлинга – Манчестер Сити может получить несколько каталонцев взамен
Форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг имеет шанс пойти по пути Серхио Аугер.
Барселона нацелилась на нападающего Манчестер Сити Рахима Стерлинга, сообщает журналист Маттео Моретто в Twitter.
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Из-зи сложногофинансового положения каталонцы не смогут заплатить соответствующую цену за звезду АПЛ, поэтому в потенциальную сделку будут включены несколько игроков из обоймы Кумана. Действующий контракт Рахима с Сити рассчитан до лета 2023-го, а портал transfermarkt оценивает футболиста в 90 млн евро.
По информации СМИ, Стерлинг не в восторге от своего состояния дел в Манчестере и тоже рассматривает возможные изменения клуба.
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