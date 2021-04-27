Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт имеет шанс снова сыграть вместе с Фрэнки Де Йонгом.

Маттейс де Лигт попал на радары Барселоны, сообщает Diario Sport.

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Нидерландский наставник "блаугранас" Рональд Куман заинтересован в приглашении соотечественника, эту идею поддержал президент Барсы Жоан Лапорта. Сам Маттейс также не прочь присоединиться к каталонцам, где выступает его друг по Аяксу Фрэнки де Йонг.

В 2019-м Юве заплатил за Де Лигта 85 млн евро. В нынешнем сезоне Серии А Маттейс провел 22 матча.

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