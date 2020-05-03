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Барселона стремится осуществить трансфер звезды Ювентуса – игрок не прочь сменить обстановку

10:03 43 Читати українською
Барселона стремится осуществить трансфер звезды Ювентуса – игрок не прочь сменить обстановку
Миралем Пьянич / фото: REUTERS

Барселона присмотрела усиление в центр полузащиты в Ювентусе. Миралем Пьянич имеет шанс оказаться в Примере.

Боснийский полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич стал трансферной целью Барселоны. Сам игрок склоняется к переходу, сообщает AS.

Барселона позволила Ювентусу вести переговоры с Артуром

По информации издания, 30-летний футболист дал понять, что ему нравится идея сменить клубную прописку. В то же время Барселона планирует предложить Ювентусу подписать Артура. Хотя бразилец недавно заявил о желании остаться на Камп Ноу, но клуб хотел бы его продать. В то же время Маурицио Сарри нравятся характеристики Артура.

Контракт боснийца с Ювентусом рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне Пьянич провел 30 матчей за "Старую синьору" во всех турнирах, отметившись 4 ассистами и одним голом.

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