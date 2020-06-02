Барселона стремится играть со зрителями еще в нынешнем сезоне – каталонцы имеют план

Запрет пускать зрителей на матчи Ла Лиги не устраивает Барселону.

Каталонский клуб решительно настроен вернуть своих болельщиков на трибуны домашнего стадиона еще в нынешнем сезоне, утверждает Esports COPE.

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Регулярный чемпионат Испании планируют возобновить в середине июня, однако правительство не позволяет проводить массовые мероприятия со зрителями как минимум до конца нынешнего сезона, чтобы предотвратить новые вспышки коронавируса.

Однако Барселона убеждена, что ситуацию можно изменить. "Сине-гранатовые" совместно с врачом Джоан Бладе готовят исследование, цель которого доказать, что присутствие зрителей на стадионе возможно без рисков. Речь идет о заполнении арены на 30% с регламентированным размещением людей. Сообщается, что клуб разрабатывает несколько вариантов, которые могут удовлетворить правительство.

К слову, Барселона до сих пор не приняла решение о возвращении средств владельцам сезонных абонементов, как это сделали другие клубы Примеры. Руководство каталонцев надеется, что их план сработает, и часть матчей можно будет провести со зрителями.

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