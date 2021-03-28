Барселона страдает от пользователей TikTok – каталонцы усилят меры безопасности на базе клуба
12:55 - Читати українською
Соцсети не слишком положительно влияют на определенных болельщиков Барселоны.
Барселона настроена бороться с тиктокерамы и пересмотрит систему безопасности на базе клуба и прилегающих территориях, сообщает ESPN.
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В лагере каталонского клуба получают жалобы от игроков, что болельщики часто преследуют футболистов, чтобы снять видео для соцсети TikTok, и иногда даже провоцируют звезд для более скандального контента.
Жертвами тиктокеров уже стали Месси, Гризманн, де Йонг и Умтити.
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