Соцсети не слишком положительно влияют на определенных болельщиков Барселоны.

Барселона настроена бороться с тиктокерамы и пересмотрит систему безопасности на базе клуба и прилегающих территориях, сообщает ESPN.

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В лагере каталонского клуба получают жалобы от игроков, что болельщики часто преследуют футболистов, чтобы снять видео для соцсети TikTok, и иногда даже провоцируют звезд для более скандального контента.

Жертвами тиктокеров уже стали Месси, Гризманн, де Йонг и Умтити.

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