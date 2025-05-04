Главный тренер Барселоны Ганси Флик не сможет рассчитывать на ряд игроков перед решающим матчем с миланским Интером.

"Кулес" имеют кадровые проблемы перед Лигой чемпионов. В матче с Вальядолидом получил вывих плеча Дани Родригес, который впервые появился в составе Барселоны в Ла Лиге.

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Ожидалось, что к матчу с Интером вернется в команду Алехандро Бальде, но, как информирует AS, защитник не сможет принять участие в Лиге чемпионов. Учитывая, что в лазарете Барселоны находятся также Кунде, Касадо, Берналь и Торре, наставнику "кулес" Ганси Флику придется внести коррективы в основной состав.

Издание отмечает, что Барселона сыграет против Интера с четырьмя центральными защитниками – Иньиго, Араухо, Эриком Гарсией и Кубарси. Что касается Левандовски, то он должен успеть восстановиться к встрече, но сыграть лишь во втором тайме.

Напомним, "кулес" сыграют против команды из Милана во вторник, 6 мая. Первый матч между командами завершился со счетом 3:3.

Dani Rodríguez sufrió una grave luxación del hombro derecho.



El jugador ha regresado a Barcelona y se espera que se someta a más pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión pic.twitter.com/stidEuwEFa — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 4, 2025

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