Барселона столкнулась с огромной проблемой перед ЛЧ с Интером – Флик придумал план и потерял дебютанта из-за травмы
Главный тренер Барселоны Ганси Флик не сможет рассчитывать на ряд игроков перед решающим матчем с миланским Интером.
"Кулес" имеют кадровые проблемы перед Лигой чемпионов. В матче с Вальядолидом получил вывих плеча Дани Родригес, который впервые появился в составе Барселоны в Ла Лиге.
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Ожидалось, что к матчу с Интером вернется в команду Алехандро Бальде, но, как информирует AS, защитник не сможет принять участие в Лиге чемпионов. Учитывая, что в лазарете Барселоны находятся также Кунде, Касадо, Берналь и Торре, наставнику "кулес" Ганси Флику придется внести коррективы в основной состав.
Издание отмечает, что Барселона сыграет против Интера с четырьмя центральными защитниками – Иньиго, Араухо, Эриком Гарсией и Кубарси. Что касается Левандовски, то он должен успеть восстановиться к встрече, но сыграть лишь во втором тайме.
Напомним, "кулес" сыграют против команды из Милана во вторник, 6 мая. Первый матч между командами завершился со счетом 3:3.
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