Мальорка и Барселона встретились в матче 1-го тура Ла Лиги 2025/26. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Стартовал в Ла Лиге и первый из грандов – действующий чемпион, Барселона, пожаловала на Балеарские острова в гости к Мальорке. В составе балеарцев вышел экс-игрок Барсы, Пабло Торре. Матч начинался довольно медленно, но оживил его Ямаль, который на дриблинге сумел прорваться правым флангом в штрафную, но его прострел отразил вратарь. Но уже на 7-й минуте Ламин отметился результативным действием, сделав классный навес на дальнюю штангу. Там Рафинья остался совсем один и головой расстрелял ворота балеарцев – 0:1 в пользу Барселоны.

Арбитр матча Хосе Луис Мунуэра Монтеро после этого вышел на первый план, что не пошло на пользу футболу. Матео Морей получил желтую на 9-й минуте, но настоящее шоу началось после гола Феррана Торреса. Ламин Ямаль сильно пробил, Райльо отбил головой и упал на газон. Ферран же подхватил мяч и пробил, несмотря на то, что соперник включился с игры. Арбитр же не дал сигнал об остановке и засчитал взятие ворот, разозлив наставника Мальорки Ягобу Аррасате – 0:2!

Такая несправедливость стала ударом по игрокам Мальорки. Желтые получили и наставник, и Ману Морланес, а на 33-й минуте хавбек получил второй "горчичник" за подножку Ямалю. Дальше – еще хуже: Мурики пытался опередить вратаря Жоана Гарсию и влетел ногой в лицо. Судья сначала показал желтую, но после просмотра VAR изменил свое решение – Мальорка осталась вдевятером уже на 39-й минуте!

После этого футбола в этой встрече почти не осталось, разве что Ямаль пытался забить. У Барселоны единственную желтую получил Рафинья за грубый подкат против Морея. Сразу после этого прозвучал свисток на перерыв, а работники Мальорки воспользовались возможностью и выразили свое недовольство бразильцу. Подключился и Кунде, который не участвовал в игре, но обошлось без серьезных последствий.

Начало второго тайма продолжилось в таком же стиле. Теперь грязно играла Барселона: Араухо откровенно вытолкнул Матеу Джозефа на рекламные щиты. Странным было решение Мунуэры Монтеро, который оставил уругвайца без наказания.

Дани Ольмо имел две возможности сделать счет разгромным. Сначала его добивание под перекладину потянул Лео Роман. Чуть позже, после появления Рашфорда на поле, англичанин протащил мяч правым флангом в штрафную и отдал в центр, но Ольмо в касание пробил в ближнюю штангу!

Далее игра успокоилась. Мальорка будто уже смирилась с поражением и пыталась не пропустить еще (что неудивительно, учитывая, что у них на 2 игрока меньше). Барселона же пыталась забить еще, но не слишком активно неслась вперед. Ямаль таки забил в компенсированное время эффектным ударом в дальнюю девятку, напомнив типичный гол Лео Месси.

