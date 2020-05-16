Барселона совершила легендарный камбек с ПСЖ не без ошибок судьи – УЕФА может наказать Айтекина даже через три года

Матч Барселона – ПСЖ (6:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов 2016/17 оставил после себя немало вопросов к главному арбитру Денизу Айтекину.

Дисциплинарный комитет УЕФА признал некоторые решения немецкого рефери ошибочными, утверждает Onze Mondial.

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Два из своих шести голов Барселона забивала с пенальти, зато падение Ди Марии в штрафной каталонцев осталось без внимания Айтекина. Многие эксперты и фанаты склонялись к тому, что легендарного камбека могло и не быть без этих решений судьи. УЕФА может применить санкции к Айтекину, хотя с момента проведения поединка прошло более трех лет.

Добавим, что немецкий арбитр обслуживает матчи Бундеслиги с 2008 года, а в 2011-м получил категорию ФИФА.

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