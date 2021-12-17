Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген является одной из ключевых фигур в проекте каталонцев.

Руководство Барсы не намерено прощаться с Марк-Андре тер Штегеном, несмотря на ряд слухов о трансфере голкипера из-за финансовых трудностей каталонцев, сообщает Diario Sport.

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Напротив, тренерский штаб Хави Эрнандеса видит немецкого вратаря одним из ключевых игроков "блаугранас", о чем тер Штегену сообщили лично.

Марк-Андре защищает цвета Барселоны с 2014 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги Тер Штеген провел 14 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

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