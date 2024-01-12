Вингер Барселоны Рафинья в ближайшее время не поможет команде на футбольном поле.

Бразилец получил повреждение в конце первого тайма полуфинала Суперкубка Испании против Осасуны (2:0), его немедленно заменил Ламин Ямал. Врачи диагностировали у Рафини травму подколенного сухожилия, сообщает пресс-служба клуба.

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Каталонцы не называют точных сроков восстановления, поскольку они будут зависеть от хода реабилитации игрока. Однако лечение от подобных травм занимает около шести недель. Рафинья точно не сыграет в финале Суперкубка Испании против Реала (14 января) и рискует пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ с Наполи (21 февраля).

К слову, в нынешнем сезоне 27-летний бразилец сыграл за Барселону 20 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Рафинья – лучший игрок команды по средней результативности. Ему нужно чуть больше 90 минут, чтобы забить гол или отдать ассист.

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