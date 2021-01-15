Выборы президента каталонцев, которые должны были пройти 24 января, не состоятся в запланированный день, сообщает официальный сайт Барселоны. Причиной такого решения называют антикоронавирусние ограничения.

Очередной кандидат в президенты Барселоны выбыл из гонки – известна тройка финалистов

В частности, правительство Каталонии сообщило клубу, что значительная часть потенциальных участников голосования не сможет принять участие в выборах. Как утверждает La Vanguardia, "блаугранас" попросили провести голосование по почте. Даже если власти региона дадут на это разрешение, потребуется время на изменения в законодательстве, а потому новая дата голосования пока неизвестна.

К слову, участие в выборах 24 января должны принять только три кандидата – Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейкса, ведь остальные выбыли в ходе избирательной кампании по разным причинам.

Напомним, осенью Хосеп-Мария Бартомеу подал в отставку с этой должности, ранее у функционера был конфликт с Лионелем Месси из-за желания аргентинца покинуть клуб.

Выборы президента Барселоны: социологи назвали победителя, приговор для Месси и Неймара