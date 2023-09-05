Зарплатная ведомость Барселоны сократилась на 161 751 612 евро и составляет теперь 404 709 155 евро. Об этом информирует Sport, ссылаясь на информацию EFE, которая имела доступ к экономическим данным каталонского клуба. По состоянию на начало лета зарплатная ведомость "блаугранас" составляла 566 460 767 евро.

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Барселоне удалось "очиститься" благодаря уходу и продажи ряда игроков, в частности Антуана Гризманна, Жерара Пике, Франсиско Тринкао, Хорди Альбы, Нико Гонсалеса, Франка Кессье, Усмана Дембеле, Сержиньо Деста, Клемана Лангле, Ансу Фати, Эрика Гарсии и Абде Эззалзули.

Таким образом, каталонскому гранду удалось снизить соотношение зарплаты по отношению к доходам с 73% до 54%. Этот показатель соответствует рекомендациям УЕФА.

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