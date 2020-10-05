Спортивный директор "ткачей" Жуниньо Пернамбукано раскрыл подробности возможного трансфера звезды.

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"У него по контракту осталось 12 месяцев, поэтому... Он договорился с Барселоной, мы этого не скрываем. Возможно, 5 октября Мемфис перейдет в Барселону, но это не точно. Вероятнее всего, что он уедет. Если он останется, то поможет нашей команде", – приводит слова Жуниньо GFFN.

Отметим, что в сезоне 2019/20 Депай провел за Лион 22 поединка во всех турнирах, отличился 15 голами и 2 ассистами. Форвард является одним из лидеров сборной Нидерландов, которая на Евро-2020 станет первым соперником Украины.

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