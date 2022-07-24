Сага с переходом Жюлем Кунде в Барселону близка к завершению, как никогда.

Переговоры о переходе Жюля Кунде в Барселону из Севильи вышли на финальную стадию. Согласно информации Diario Sport, андалусийцы и каталонцы не желали затягивать со сделкой и уже сегодня договорились о сумме отступных за француза.

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"Блаугранас" заплатят за 23-летнего центрального защитника 50 миллионов евро, а еще 10 миллионов евро нервионцы получат в виде бонусов. Личный контракт Кунде с Барсой рассчитан на четыре года.

Такая оперативность каталонцев в переговорах не в последнюю очередь связана с просьбой Томаса Тухеля улучшить предложение по Жюлю. Предыдущее обещала андалусийцам 65 миллионов евро, которые Челси собирался выплатить несколькими траншами.

Сообщается, что решающую роль в подписании Кунде сыграл Хави. У главного тренера Барселоны был личный разговор с французом – он убедил его в перспективности своего проекта, пообещал сделать Жюля ключевой фигурой и попросил дождаться предложения "блаугранас", которое Севилья не сможет отклонить.

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