Барселона согласовала трансфер японского хавбека

Полузащитник Касима Антлерс Хироки Абэ перейдет в Барселону.

Барселона договорилась о переходе 20-летнего японца Хироки Абэ, сообщает Mundo Deportivo. "Блаугранас" заплатят за хавбека 1,1 млн евро.

Гризманн не явился на базу Атлетико для начала предсезонной подготовки

Футболист уже попрощался с партнерами по своей нынешней команде Касима Антлерс. Он подпишет контракт с Барсой на 3 года с возможностью продления еще на 2.

Очень вероятно, что игрок будет включен в состав первой команды, которая отправится на предсезонный тур в Японию.

Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко