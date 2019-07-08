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Барселона согласовала трансфер японского хавбека

06:30 58 Читати українською
Барселона согласовала трансфер японского хавбека
Хироки Абэ / ФИФА

Полузащитник Касима Антлерс Хироки Абэ перейдет в Барселону.

Барселона договорилась о переходе 20-летнего японца Хироки Абэ, сообщает Mundo Deportivo. "Блаугранас" заплатят за хавбека 1,1 млн евро.

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Футболист уже попрощался с партнерами по своей нынешней команде Касима Антлерс. Он подпишет контракт с Барсой на 3 года с возможностью продления еще на 2.

Очень вероятно, что игрок будет включен в состав первой команды, которая отправится на предсезонный тур в Японию.

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