Барселона нашла компромисс с Рональдом Куманом, месяц назад покинувшим пост главного тренера.

Нидерландец получит от каталонского клуба 10 млн евро компенсации, сообщает Marca.

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Контракт Кумана был рассчитан до лета 2022-го, но из-за провальных результатов его уволили 28 октября. Досрочный разрыв сделки предусматривал 12 млн компенсации, однако Барселона хотела платить лишь 7,5 млн. В конце концов, стороны сошлись на компромиссной сумме.

Напомним, после Кумана Барселону возглавил Хави Эрнандес, контракт которого рассчитан до лета 2024 года.

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