Барселона летом подпишет 19-летнего защитника на правах свободного агента, поскольку его контракт с "горожанами" подходит к концу через 6 месяцев. Клуб и игрок уже договорились о переходе. Об этом написал журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Каталонцы могли бы вернуть своего воспитанника уже в январе, но тогда должны согласовать с Ман Сити размер компенсации. Английский клуб не планирует отпускать Эрика Гарсию и готов потерять его летом бесплатно. Хосеп Гвардиола хочет сохранить центрбека на вторую часть сезона, поэтому не хочет прощаться с защитником за небольшую сумму. В свою очередь, финансовые аппетиты Сити являются неподъемными для Барселоны (более 10 млн евро).

Напомним, Эрик Гарсия – воспитанник Барсы. Летом 2017 года он перебрался на Туманный Альбион, но проиграл конкуренцию более опытным партнерам. В текущем сезоне испанец провел только 3 матча в АПЛ и трижды вышел на поле в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.

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