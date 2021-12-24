Барселона объявит о трансфере Феррана уже в понедельник, 27 декабря, сообщает Mundo Deportivo.

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Уже на следующий день, 28 декабря, "блаугранас" предстоит провести официальную презентацию Торреса в статусе игрока команды. Ранее сообщалось, что трансфер 21-летнего вингера обойдется каталонцам в 55 млн евро и еще 10 млн бонусов.

Напомним, Ферран выступает за Манчестер Сити с августа 2020 года. В текущем сезоне Торрес провел 7 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с "горожанами" рассчитан до лета 2025-го.

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