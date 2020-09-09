Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай еще на шаг приблизился к переходу в Барселону.

Форвард Лиона уже согласовал условия личного контракта с каталонцами. Но окончательная договоренность о трансфере еще не достигнута, поскольку представители клубов продолжают переговоры, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере.

Барселона предложила мизерную сумму за одноклубника Зинченко

Напомним, Мемфис перебрался в Лион в 2017 году, действующий контракт нидерландца с "ткачами" заканчивается летом 2021-го. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 44 млн евро.

К слову, Депай забил 15 голов в 22 матчах за Лион в прошлом сезоне, несмотря на то, что в декабре прошлого года он получил разрыв передней крестообразной связки. Новый сезон он открыл для себя с хет-трика в ворота Дижона.

"Вся моя сім'я заплакала": перше інтерв'ю Мессі після скандального рішення – аргентинець знищив керівництво Барси