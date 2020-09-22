Барселона договорилась о 5-летнем контракте с Максимиллианом Ааронсом, сообщает Sport.es.

Вулверхэмптон договорился с Барселоной по трансферу Семеду

По информации СМИ, "канарейки" оценили своего игрока в около 25 млн евро. 20-летний англичанин также заинтересован в сотрудничестве с наставником Барсы Рональдом Куманом, который ранее отмечал талант Максимиллиана. В лагере каталонцев убеждены, что правый защитник станет достойной заменой Нелсона Семеду, который находится в шаге от перехода в Вулверхэмптон.

В сезоне 2019/2020 Ааронс провел 40 матчей, отдал две голевые передачи, однако не смог спасти "канареек" от вылета из АПЛ.

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