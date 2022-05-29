Одной из трансферных целей Барселоны остается Маркос Алонсо. Испанец готов перебраться на Камп Ноу и уже даже согласовал условия личного контракта, утверждает Фабрицио Романо.

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Правда, этот трансфер полностью зависит от Челси. Действующее соглашение Алонсо с лондонцами рассчитано до конца следующего сезона, а Барселона не может заплатить за этот переход большие деньги, надеясь на минимальную сумму компенсации.

К слову, Маркос Алонсо выступает на Стемфорд Бридж с 2016 года. В прошлом сезоне АПЛ провел 28 матчей (4 гола, 4 ассиста). Интересно, что испанец является воспитанником Реала, но полноценного шанса закрепиться в Мадриде не получил.

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