Барселона договорилась с Рафиньей о трансфере. Стороны согласовали 5-летний контракт и зарплату, сообщает Sport.es. Футболист согласен на небольшой оклад в обмен на солидные бонусы за успехи.

Каталонцам осталось убедить Лидс и прийти к согласию относительно суммы трансфера. По информации источника, Рафинья сделает все возможное, чтобы английский клуб принял предложение из Барсы, ведь очень вдохновлен проектом Хави.

Рафинья может стать заменой для Дембеле на флангах атаки. Бразилец второй сезон играет за Лидс. У него 9 голов и 3 ассиста в текущей АПЛ. Барселона летом подпишет целую группу свободных агентов: Аспиликуэта, Кристенсен, Кессье.

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