Барселона приблизилась к трансферу одного из лучших игроков чемпионата Европы.

На прошлой неделе представители каталонцев провели встречу с агентом вингера Нико Уильямса. Стороны уже имеют принципиальную договоренность по личному контракту, утверждает Sport.es.

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Теперь Барселоне нужно искать 58 млн евро, которые прописаны клаусулой в контракте звезды Атлетика. Президент баскского клуба Джон Уриарте публично озвучивал жесткую позицию – забрать Нико можно лишь за эту сумму, никаких переговоров. Его коллега из Барселоны Жоан Лапорта предположил, что вскоре "кулес" смогут позволить себе такой трансфер.

Добавим, что 21-летний Уильямс провел очень сильный клубный сезон, оформив 8 голов и заоблачные 19 ассистов в 37 матчах. Вингер сияет и на Евро-2024, дойдя с Испанией до финала.

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