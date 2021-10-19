В лагере каталонцев сделали большую ставку на своего форварда Ансу Фати.

Более двух месяцев представители Барселоны вели переговоры с агентом Жорже Мендешем о будущем Ансу Фати и наконец достигли принципиального согласия, сообщает Mundo Deportivo.

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Новый контракт с 18-летним талантом будет рассчитан до лета 2027-го. Официальное объявление о продлении сотрудничества Барса постарается сделать до Эль Классико (24 октября), что, по мнению боссов "блаугранас", должно подбодрить команду и болельщиков перед важным матчем.

Напомним, уже завтра, 20 октября, подопечные Рональда Кумана будут принимать Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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