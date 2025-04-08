Арсенал летом может распрощаться не только с украинцем Александром Зинченко, но и его партнером, Томасом Партеем. И если за Зинченко клуб может получить определенные средства, то ганский универсал покинет стан “канониров” в статусе свободного агента. В услугах Партея изрядно заинтересована Барселона, сообщает Mundo Deportivo.

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В текущем сезоне "блаугранас" страдают от эпидемии травм полузащитников, кроме того, до сих пор не решена судьба Френки Де Йонга, который может покинуть Камп Ноу летом. Поэтому приход опытного опорника с опытом игры в Ла Лиге добавит глубины составу каталонцев.

Напомним, что 31-летний Партей начинал свою карьеру именно в Ла Лиге. С 2013 по 2020 годы ганец находился в системе Атлетико и стал победителем Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и испанского чемпионата под руководством Диего Симеоне.

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