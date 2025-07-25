Главный тренер Барселоны Ганси Флик определился с игроками, которые полетят на предсезонный турнир.

Несколько дней назад Барселона отказалась от игры с Виссел Кобе, из-за "серьезных нарушений договора" со стороны промоутера. "Кулес" попросту не получили части вознаграждения за турне. В итоге все же каталонцам удалось решить все проблемы и вылететь в Японию.

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У Барселоны запланировано три матча – с Виссел Кобе, с Сеулом и Тегу. Встречи запланированы на 27 июля, 31 июля и 4 августа соответственно.

Главный тренер "кулес" Ганси Флик включил в заявку на турне 30 игроков, включая Маркуса Рашфорда, а также Руни, Дро (Педро Фернандес), Диего Кочена.

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