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Барселона снова размышляет над приобретением Алабы, – France Football

17:31 72 Читати українською
Барселона снова размышляет над приобретением Алабы, – France Football
Давид Алаба / фото ФК Бавария

"Блаугранас" продолжают работать над поиском левого защитника. В поле зрения Барселоны попал представитель Баварии Давид Алаба.

Каталонский клуб вернулся к идее с приглашением на Камп Ноу защитника Давида Алабы, утверждает France Football.

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Сообщается, что Барселона хочет приобрести конкурента Жорди Альбе и активно исследует рынок левых защитников. В шорт-листе "сине-гранатовых" сейчас находятся Альберто Морено (Ливерпуль), Начо Монреаль (Арсенал), Филипе Луис (Атлетико) Ферлан Менди (Лион), однако приоритетное вариантом для руководства Барсы является Давид Алаба.

Бавария уже договорилась о трансфере Лукаса Эрнандеса из Атлетико, который играет слева в защите. Возможно, этот факт заставит Алабу задуматься над уходом из Мюнхена.

Контракт 26-летнего игрока с Баварией действует до июня 2021 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Давида в 55 млн евро. Ранее каталонцы уже интересовались возможностью приобретения австрийца, однако тогда дело ограничилось лишь слухами.

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