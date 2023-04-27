Накануне Барса получила фантастический подарок от земляков из Жироны. Виктор Цыганков и Ко одолели Реал, предоставив "сине-гранатовым" шанс увеличить отрыв от главного конкурента до 14 очков и фактически похоронить чемпионскую интригу в Ла Лиге. Для этого команде Хави нужно было брать три пункта в поединке со середняком турнирной таблицы – Райо Вальекано. Интересно, что мадридцы в трех последних матчах не проигрывали Барселоне – две победы в прошлом сезоне и ничья в первом круге. В этих трех поединках "блаугранас" даже не забивали.

Первый классный момент создал Райо – тер Штеген спас Барселону от пропущенного мяча. Педри потерял мяч на своей половине поля, но удар Камельо парировал немецкий вратарь. А в следующей атаке не спас и он – первый "звоночек" подопечные Хави не услышали. На 19-й минуте Альваро Гарсия с угла штрафной положил мяч в дальний угол. Идеальная точность. Шокирующий старт для лидера чемпионата.

Левандовски мог сравнивать, но не реализовал выход практически один на один с Димитриевски. Явно не в форме польский нападающий – после дубля в ворота Эльче он не отличался результативными действиями в 4-х матчах подряд. Перед перерывом Роберт направил мяч в сетку, но сделал это из офсайда. 1:0 после 45-ти минут.

А на старте второй половины игры Райо забил во второй раз. Фран Гарсия в центре поля опередил де Йонга, убежал на свидание с тер Штегеном и пробил мимо него в сетку ворот. 2:0 на 53-й минуте. Барса сократила отставание только в конце игры. Роберт Левандовски прервал голевое молчание, забив впервые за пять матчей, но на этом все и закончилось. 2:1 – Райо отобрал очки у Барселоны в четвертом матче подряд.

Команда Хави не смогла воспользоваться осечкой Реала, но уверенно лидирует в Ла Лиге. Превосходство Барсы над Мадридом составляет 11 очков за 7 туров до финиша. Райо набрал 43 пункта и обошел Жирону, поднявшись на 9 место.

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