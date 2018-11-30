Барселона снова потеряла Умтити – защитник пройдет курс реабилитации в Катаре

Барселона в ближайшее время не сможет рассчитывать на помощь своего защитника Самюэля Умтити.

Французский защитник Барселоны Самюэль Умтити будет восстанавливаться после травмы колена в Катаре, сообщает официальный сайт клуба.

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Медицинский штаб каталонцев решил отказаться от операции, потому футболист пройдет курс консервативного лечения в медицинском центре Дохи. За ходом лечения будут наблюдать врачи Барселоны.

Напомним, что 25-летний Умтити пропустил почти два месяца из-за травмы колена. 24 ноября он отыграл все 90 минут в матче чемпионата Испании с Атлетико. Впрочем, через несколько дней после матча француз снова почувствовал дискомфорт в колене на тренировке.

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В нынешнем сезоне Умтити провел семь матчей в чемпионате Испании, отметился одной голевой передачей, а также получил три желтые карточки.