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Барселона снова попытается приобрести Неймара – Бартомеу ради власти готов пожертвовать чемпионом мира

14:16 - Читати українською
Барселона снова попытается приобрести Неймара – Бартомеу ради власти готов пожертвовать чемпионом мира
Неймар / AFP

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу отчаянно цепляется за возможность остаться в должности – функционер готов осуществить топ-трансфер.

Барселона снова намерен осуществить трансфер Неймара, сообщает Sport.es.

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Еще месяц назад каталонцы отказались от идеи вернуть бразильца и выбрали приоритетом подписания Лаутаро Мартинеса. Впрочем, историческое избиение "блаугранас" от Баварии (2:8) заставляет президента Бартомеу к решительным действиям.

Отмечается, что Барселона готова предложить за своего экс-игрока Антуана Гризманна, не прижился на Камп Ноу, а также добавить примерно 50-60 млн евро к предложению. Бартомеу вроде убежден, что трансфер Неймара изменит мнение болельщиков относительно руководства клуба.

Напомним, Барселона впервые за 12 лет завершили сезон без завоеванного трофея.

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Теги
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