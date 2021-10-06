Барселона попытается избавиться от 27-летнего чемпиона мира во время зимнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

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Умтити должен был уйти еще летом, однако со "слезами на глазах" убедил Жоана Лапорту сохранить его. Рональд Куман оказался менее милосердным, так и не выпустив защитника хотя бы на минуту. Если француз будет крутить носом и в январе, то руководство Барселоны предпримет значительно более жесткие меры для продажи.

Напомним, 5 лет назад каталонцы заплатили Лиону за Умтити 25 млн евро. Последние сезоны защитника были испорчены постоянными травмами, поэтому "блаугранас" стремятся избавиться от игрока.

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