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Барселона снова нацелилась на Виллиана, – Mundo Deportivo

16:30 64 Читати українською
Барселона снова нацелилась на Виллиана, – Mundo Deportivo
Виллиан / ФК Челси

Вингер Челси Виллиан вновь попал в сферу интересов Барселоны.

Барселона течение долгого времени проявляет интерес к Виллиану. По информации Mundo Deportivo, испанцы готовы подписать бразильца, контракт которого истекает летом 2020 года в случае, если он его не продлит.

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Правда, сейчас приоритетной целью "блаугранас" является хавбек Наполи Фабиан Руис. Виллиана клуб пытался подписать прошлым летом, но Челси отказал в продаже.

В сезоне 2019/20 Виллиан провел на поле 6 поединков, в которых забил 1 гол.

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