Барселона планирует пересмотреть действующее спонсорское соглашение с компанией Spotify, сообщает Mundo Deportivo. Клуб считает, что текущая сумма – 60 миллионов евро в год – не соответствует рыночной стоимости их футболки, особенно с учетом стремительного роста популярности звезд вроде Ламина Ямаля, Айтаны Бонмати и Алексии Путельяс.

Лапорта сделал неожиданное заявление о трансферах Барселоны и озвучил главную цель на сезон

Договор между Барселоной и Spotify был заключен в 2022 году. По условиям контракта, стриминговый гигант платит 60 миллионов евро в год за титульное размещение на футболке, а также 5 миллионов – за права на название стадиона Камп Ноу. Соглашение предусматривает возможность одностороннего продления до 2030 года с повышением выплат до 70 миллионов, а с 2030 до 2034 – до 80 миллионов.

Однако в Барселоне убеждены, что нынешняя ценность спонсорства достигает 120 миллионов евро в сезон. Клуб отмечает успехи как мужской, так и женской команды, а также сильную узнаваемость бренда благодаря молодым суперзвездам.

Хотя сотрудничество со Spotify считается взаимовыгодным, каталонцы готовятся к сложным переговорам или даже к потенциальному поиску нового партнера, если действующая компания не пойдет на новые условия. Недавно Барселона заключила соглашение с Nike на сумму 127 миллионов евро в год после конкуренции с Puma – это стало рекордным контрактом на экипировку в истории клуба (общая стоимость – 1,7 миллиарда евро на 15 лет).

Несмотря на задержки с возвращением на обновленный Камп Ноу, Барселона планирует снова играть на домашнем стадионе уже в ближайшее время. Переговоры о новых спонсорских условиях – следующий шаг в усилении финансовых позиций клуба

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля