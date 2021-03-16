Очередным случаем "выбивания" денег из каталонцев стал трансфер полузащитника Педри, сообщает Marca.

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Барселона отдала Лас-Пальмасу 10 млн евро за таланта, однако была предусмотрена система бонусов. Один из них – миллион евро за дебютный вызов в сборную Испании. Педри попал в заявку "Фурии Рохи" на мартовские матчи, поэтому Барселона может поблагодарить Луиса Энрике за доверие к молодому хавбеку и дополнительные расходы.

Добавим, что каталонский клуб вряд ли жалеет о трансфере Педри, который сразу стал ключевым игроком команды – 41 матч, 3 гола и 6 ассистов. В случае активации всех бонусов Лас-Пальмас получит 22 млн евро.

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