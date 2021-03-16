Барселона снова доплачивает за трансферы – Луис Энрике "выбил" еще миллион евро цены новой жемчужины Испании
Барселона получает немалые дополнительные расходы из-за своей привычки оформлять переходы с многочисленными бонусами.
Очередным случаем "выбивания" денег из каталонцев стал трансфер полузащитника Педри, сообщает Marca.
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Барселона отдала Лас-Пальмасу 10 млн евро за таланта, однако была предусмотрена система бонусов. Один из них – миллион евро за дебютный вызов в сборную Испании. Педри попал в заявку "Фурии Рохи" на мартовские матчи, поэтому Барселона может поблагодарить Луиса Энрике за доверие к молодому хавбеку и дополнительные расходы.
Добавим, что каталонский клуб вряд ли жалеет о трансфере Педри, который сразу стал ключевым игроком команды – 41 матч, 3 гола и 6 ассистов. В случае активации всех бонусов Лас-Пальмас получит 22 млн евро.
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