Президент Барселоны ищет любые лазейки, чтобы разгрузить зарплатную ведомость каталонского клуба. Как информирует сайт Sport.es, ссылаясь на радио Cadena SER, Лапорта нашёл новый способ экономии на зарплатах футболистов.

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Согласно источнику, Барселона будет иметь право урезать игрокам зарплату на 10% без их согласия в том случае, если они не будут посещать рекламные мероприятия с клубными спонсорами. Так, если один игрок в течение сезона откажется участвовать в трёх и более рекламных кампаниях, клуб наложит санкции в виде сокращения 10% ежегодного оклада.

Напомним, что ранее Барселона провела ряд переговоров по поводу урезания зарплаты с Жераром Пике, Серхио Бускетсом, Френки де Йонгом и другими игроками.

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