Тяжелый календарь Барселоны из-за перенесенной игры 27 тура Ла Лиги против Осасуны заставляет Ганси Флика прибегнуть к ротации половины полевых игроков в матче против Жироны, сообщает Diario SPORT.

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От матча с Осасуной до игры против Жироны прошло менее 72 часов, поэтому наставник "кулес" планирует заменить в каталонском дерби по меньшей мере 5 игроков, которые выходили в старте в предыдущем матче.

Речь идет об Эрике Гарсии, Иньиго Мартинеса, Феррана Торреса и травмированного Дани Ольмо. Вместо них в старте ожидаются Рональд Араухо, Пау Кубарси, Роберт Левандовски и Фермин Лопес. Также в основу может вернуться после тяжелых международных матчей Рафинья.

Но это еще не все, ведь Флик рассматривает возможность выпустить против команды Цыганкова фланговых защитников Эктора Форта и Жерара Мартина вместо Жуля Кунде и Алехандро Бальде соответственно.

Игра Барселона – Жирона состоится 30 марта. А уже 2 апреля "блаугранас" сыграют выездной ответный полуфинал Кубка Испании против Атлетико после сумасшедших 4:4 в первой встрече.

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