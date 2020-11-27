Поклонники "сине-гранатовых" могут вздохнуть с облегчением. Клуб официально объявил о достижении компромисса с футболистами в финансовом вопросе.

Барселона достигла принципиального согласия со своими игроками об уменьшении зарплаты. Несколько часов назад на уменьшение заработков согласился Рональд Куман с тренерским штабом, а теперь их путем пошли и футболисты.

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Таким образом, "сине-гранатовые" сэкономят в текущем сезоне 122 млн евро. Также игроки согласились на отсрочку выплаты бонусов, общая сумма которых составляет 50 млн евро. Эти деньги будут выплачены команде в течение следующих 3-х лет, информирует официальный сайт Барсы.

Соответствующее соглашение между клубом и футболистами будет подписано в ближайшие дни. Барселона отметила, что этот шаг станет важным этапом для исправления текущей экономической ситуации. Как известно, в результате пандемии коронавируса каталонский клуб понес гигантские убытки и уже вынужден был сокращать как зарплатный бюджет, так и расходы на новичков.

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