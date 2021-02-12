Каталонцы на текущий момент разыграли 228 угловых в этом сезоне, однако смогли забить лишь однажды, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона ожидает перестройки – СМИ рассекретили первые шаги Лапорты на посту президента

Отмечается, что Барселона за 33 матча в этом сезоне в среднем зарабатывала по 7 угловых за поединок. Больше всего стандартов с угла поля "блаугранас" заработали в матче против Алавеса – аж 14.

Интересно, что единственной командой, которая пропустила от Барселоны после розыгрыша углового, стало киевское Динамо в матче Лиги чемпионов – автором гола стал Мартин Брейтуэйт, который замкнул скидку Мингесы на дальней штанге.

Севилья победила Барселону: Месси не спас, "кулес" не соответствуют уровню ЛЧ, а Умтити – не единственная беда обороны