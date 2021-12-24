Барселона шокирована свадьбой Дембеле – клуб ничего не знал о событии и избраннице вингера
18:36 - Читати українською
Каталонский клуб остался очень удивлен важным событием в жизни Усмана Дембеле.
24-летний француз завершил с холостяцкой жизнью. Сегодня кадры со свадьбы в африканском стиле появились в сети.
Дембеле помпезно отыграл свадьбу – африканский стиль и соблюдение мусульманских традиций
Но важное событие в жизни Усмана стало для Барселоны настоящим шоком. Руководство "блаугранас" вообще не знало, что у него есть девушка. Более того, о свадьбе тоже никто не слышал, утверждает Diario Sport.
Усман Дембеле провел 8 матчей за Барселону в текущем сезоне во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.
Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter