24-летний француз завершил с холостяцкой жизнью. Сегодня кадры со свадьбы в африканском стиле появились в сети.

Дембеле помпезно отыграл свадьбу – африканский стиль и соблюдение мусульманских традиций

Но важное событие в жизни Усмана стало для Барселоны настоящим шоком. Руководство "блаугранас" вообще не знало, что у него есть девушка. Более того, о свадьбе тоже никто не слышал, утверждает Diario Sport .

Усман Дембеле провел 8 матчей за Барселону в текущем сезоне во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

Вопрос в том, знал ли сам Дембеле о том, что женится. pic.twitter.com/7QdE1Kwmaz - Sports Cutre (@ HoyEnDeportes4) 24 декабря 2021 г.

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