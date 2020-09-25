Руководство Барселоны не оставляет надежд усилиться нападающим Интера Лаутаро Мартинесом, сообщает издание Marca.

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Правда сумма, которую боссы каталонского клуба на этот раз предложили "нерадзурри" является скорее оскорбительной, чем серьезной. Переговоры, которые продолжались последние несколько недель, вышли на финишную прямую: "блаугранас" предложили за 23-летнего аргентинца свою цену – 15 млн евро.

Лаутаро, который открыто заявлял о своем желании продолжить карьеру на Камп Ноу, и его агенты были шокированы таким предложением. Например Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро, а Манчестер Сити готов выложить за форварда все 90 млн. Особенно странным такое поведение каталонцев выглядит в свете ухода из команды 5 игроков и разгрузки зарплатной ведомости. Поэтому этот трансфер сможет сдвинуть с мертвой точки или чудо, или адекватное предложение со стороны каталонцев.

Напомним, Мартинес провел в прошлом сезоне за Интер 49 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 7 результативных передач. К слову, аргентинец дважды огорчал Шахтер в полуфинале Лиги Европы (5:0).

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