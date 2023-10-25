Барселона принимает Шахтер в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Барселона – Шахтер начинается в 19:45 по Киеву. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Барселона – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Шахтер после поражения от Порту обыграл Антверпен. Барселона одержала две победы в двух матчах, не пропустила ни одного гола и возглавила группу Н. "Горняки" проводят этот матч под руководством нового тренера – боснийца Марино Пушича.

Стартовые составы команд

Барселона: тер Штеген – Канселу, Араухо, Мартинес, Алонсо – Лопес, Ромеу, Гюндоган – Ямал, Торрес, Фелиш.

Запасные: Бальде, Пенья, Кристенсен, Астралага, Касадо, Кубарси, Гарридо, Гиу, Форт.

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондар, Матвиенко, Азаров – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Крыськив, Судаков – Сикан.

Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Чигринский, Ракицкий, Кастильо, Эгиналду, Швед, Топалов, Очеретько, Назарина, Невертон, Келси.