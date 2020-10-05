Севилья удержала Барселону в 5 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Севилья.

Старт поединка превратился в настоящее безумие. Уже на 8 минуте Де Йонг "прошил" руки Нето мощным ударом из пределов штрафной. Барселона ответила почти сразу. Навас неудачно прервал заброс Месси, выкатив мяч на Коутинью.

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Команды продолжали создавать моменты, но забить еще никому не удавалось. Араухо едва не срезал мяч в собственные ворота – центрбека "блаугранас" спасла крестовина. 1:1 – первая потеря очков Барселоной под руководством Рональда Кумана.