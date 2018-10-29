Барселона – Севилья: победа "блаугранас", проверка на "мессизависимость" и неожиданный "каталонский супермен"

Подопечные Эрнесто Вальверде обыграли конкурента и вернулись на вершину Ла Лиги.

Барселона очень быстро открыла счет. Трехходовка Семеду – Месси – Коутинью закончилась ударом в девятку последнего – Вацлик был бессилен. Произошло это на второй минуте игры, а ещё через четыре минуты Севилья очень остро ответила – выстрел Араны сотряс штангу ворот Тер Штегена. "Блаугранас" такая атака гостей не особо впечатлила. Подопечные Вальверде продолжали идти вперед и вскоре удвоили счет. Правда, произошло это не в позиционной, а в контратаке – севильцы обрезались в центре поля, Суарес отдал классную передачу на ход Месси, и капитан Барселоны в свойственном себе стиле наказал соперника – 2:0.

Для Барсы всё выглядело слишком оптимистично, но уже очень скоро появился повод для беспокойства – Месси в борьбе с Васкесом неудачно приземлился на руку и получил повреждение. Около десяти минут каталонцы играли в меньшинстве, ведь врачи пытались разобраться, сможет ли Лео продолжить игру. К сожалению для Барселоны, Месси не смог, и вместо него на поле вышел Дембеле.

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Французский вингер активно включился в игру. В одном из эпизодов Суарес снова проявил свой талант "диспетчера" и отдал прекрасную передачу на ход Дембеле – Усман с острого угла выходил на ворота Вацлика, но пробил рядом со штангой. Вскоре Барса потеряла ещё одну возможность – Семеду ворвался в штрафную площадку Севильи, но мяч свалился у него с ноги. В конце первого тайма Севилья могла отыграть один мяч: Навас простреливал, а Сарабия подставил ногу на ближней штанге, однако в ворота не попал.

На старте второй половины игры подопечные Вальверде имели сразу несколько возможностей для того, чтобы увеличить счет. Коутинью из-за пределов штрафной пробил в руки Вацлику, а после дальнего выстрела Суареса мяч задел стойку. Ещё через пару минут тот же Суарес с убойной позиции не попал в ворота, на что Севилья ответила своим супермоментом: Тер Штеген сначала вытащил сложнейший удар от Андре Силвы, а через мгновение справился и с добиванием от Васкеса.

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Барса всё же довела счёт до разгромного – Суарес был сбит Вацликом в штрафной и сам же реализовал одиннадцатиметровый. После третьего гола Барселоны игра немного успокоилась, но подопечные Вальверде снова не смогли "сыграть на ноль": Сарабия пробивал из-за пределов штрафной и мяч рикошетом от головы Ленгле влетел в верхний угол ворот дезориентированного Тер Штегена.

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После забитого гола севильцы поверили в собственные силы и ещё активнее полетели вперед, а на авансцену вновь вышел голкипер Барселоны – Тер Штеген невероятным образом потянул два подряд удара от Сарабии и Бен Йеддера. На последних минутах игры соперники обменялись ещё двумя взятием ворот: Ракитич бильярдным выстрелом "положил" мяч в нижний угол ворот Севильи, а Муриэль обводящим ударом заставил во второй раз капитулировать Тер Штегена.

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На сколько Барселона осталась без Месси?

У болельщиков "блаугранас" так же, как и у тренерского штаба, оставалась надежда на то, что Месси сможет продолжить игру после неприятного падения, но этого не произошло. Очевидно, что травма руки у аргентинца оказалась серьёзной и теперь Месси пропустит одни из ключевых поединков сезона. Уже на неделе Барселона в матче ЛЧ против Интера разыграет промежуточное первое место в своей группе, а в следующий уикенд будет играть в Эль Класико против Реала. В столь важных и принципиальных матчах "человек с волшебной палочкой в ​​кармане" Барсе уж точно не помешает. Для того, чтобы доказать своё величие, Месси в этом матче хватило провести на поле около четверти часа. За это время капитан Барселоны отдал шикарный ассист на Коутинью и успел забить сам.

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Барселона даже после травмы своего лидера и капитана смогла продемонстрировать неплохую игру. Пришли в себя "блаугранас" не сразу, но главное, что им это в принципе удалось. Хороший матч провел Дембеле, который вышел на поле с желанием доказать, что Вальверде также может на него всерьёз рассчитывать. Усман был активным и неплохо взаимодействовал с партнёрами по атаке. Коутинью и Суарес при отсутствии Месси также чувствовали на себе увеличенную ответственность и оба однозначно могут занести себе эту игру в актив.

Подопечным Вальверде в этом отдельно взятом матче удалось доказать, что Барселона без Месси существует, но в ближайших матчах команды отсутствие Месси может иметь значительно большее влияние на результаты каталонцев.

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Барселона снова пропустила, защита каталонского клуба в этом сезоне не отличается надёжностью, и это не может не беспокоить перед важными поединками. И если Реал, внезапно разучившийся забивать, ещё может простить Барсу за ошибки в обороне, то с Интером все может быть куда сложнее.

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Трудно сказать, каким был бы финальный результат, если бы в воротах Барселоны был не Тер Штеген, а кто-то другой. Немецкий голкипер, даже несмотря на два пропущенных гола, провёл просто невероятную игру и несколько раз спас Барселону от серьёзных проблем. Впервые севильцы "расстреливали" Тер Штегена при счете 2:0, а во второй раз – при счете 3:1, то есть гости в тех моментах имели все шансы для того, чтобы сократить счёт до минимума и устроить дальнейшую осаду ворот Барселоны. Когда Месси покинул поле, казалось, что "суперменов" у "блаугранас" больше нет, но Тер Штеген доказал, что также может претендовать на эту роль и остаётся одним из лучших голкиперов мира.

Испания. Ла Лига. 9 тур

Барселона – Севилья – 4:2

Голы: Коутинью, 2, Месси,12, Суарес, 63 (с пенальти), Ракитич, 88 – Сарабия, 79, Муриэль, 90+2